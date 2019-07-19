После формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Главы государства.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая.

По словам президента, нужно сделать всё возможное для защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.

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