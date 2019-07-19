В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и – впервые (!) - систему авиационной безопасности МВД", - сообщил Аваков.

Помимо этого, будет усилен контроль государственной границы, задействованы противопожарные и пиротехнические подразделения.

На обнародованных Аваковым слайдах отмечено, что порядок в день голосования 73 700 полицейских, 6 593 нацгвардейца, 38 201 спасатель, 8 029 пограничников, 1 289 сотрудников ГМС, а также 4 699 представителей вузов со специфическими условиями обучения.

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Глава МВД пообещал, что его ведомство выполнит свою работу качественно и непредвзято. И призвал украинцев не нарушать порядок проведения выборов.

"В эти решающие дни выборов - обращаюсь к каждому из Вас, уважаемые мои сограждане - не учувствуйте во лжи, не поддерживайте ложных действий вокруг выборных процедур! Ваша четкость и честность на этих выборах - даст нам всем невероятную энергию и силу для позитивных изменений. Это важно!", - написал Аваков.

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В случае нарушений правил голосования министр призвал немедленно сообщить об этом членам избирательной комиссии. А при любом нарушении общественного порядка обратиться к полицейскому, дежурящему возле избирательного участка.





