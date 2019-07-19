В Киеве задержан аферист, использовавший при обмене валюты гражданам фальшивые купюры, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские получили оперативную информацию, что в Киеве мужчина обменивает фальшивые деньги. Своих потенциальных жертв он подыскивал в интернете, привлекая выгодным курсом.

На днях на "крючок" правонарушителя попал еще один пострадавший, который хотел приобрести почти 5 тыс. евро, польстившись на привлекательный курс. Мужчины встретились на улице Лейпцигской и в салоне автомобиля начали отсчитывать друг другу деньги. Когда пострадавший при обмене получил первую часть иностранной валюты - 600 евро, сразу заподозрил, что купюры имеют признаки подделки.

Он позвонил в полицию, где отреагировали и оперативно задержали фигуранта с поличным. У злоумышленника изъяли поддельне купюры.

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"Мы разоблачили 31-летнего жителя Киевской области по подозрению в совершении финансового преступления под предлогом обмена валют. Этот человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных правонарушений. Сейчас расследуется четыре эпизода преступной деятельности подозреваемого, который по аналогичному сценарию обменял пострадавшим фальшивую валюту", - рассказал старший следователь ГУ Национальной полиции в г. Киеве Сергей Руденко.

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Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения..