Аваков и Баканов призвали ЦИК отменить регистрацию кандидатом Торнера, который является гражданином Молдовы и находится в розыске

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "По материалам собранными СБУ и МВД, Главным следственным управлением Национальной полиции 19 июля 2019 открыто два уголовных производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 "Использование поддельных документов" и ч. 1 ст. 332-2 "Незаконное пересечение государственной границы" Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнер, 1980 года рождения , начиная с 2007 года на основании поддельных документов получило 5 паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществляла незаконное пересечение государственной границы.

Согласно имеющейся информации Дмитрий Торнер, фактически является гражданином Республики Молдова Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, 28.08.1980 года рождения, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (Побег из мест заключения) УК Республики Молдова.

18 июля 2019 по результатам проверки Государственной миграционной службы Украины законности процедуры оформления вышеуказанных паспортных документов все указанные паспорта гражданин Украины признаны недействительными и подлежащими изъятию и уничтожению.

Поэтому Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея уголовное прошлое, сменил свою настоящую фамилию с целью избежания уголовной ответственности и создание положительного имиджа на территории Украины, как честного и добропорядочного человека.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается. Иван Баканов и Арсен Аваков призывают ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение предусмотрено действующим законодательством Украины.

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