Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского

Омелян утверждает, что эксперты Зеленского ошиблись со стоимостью ремонта дорог. Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, где господин Президент берет свою аналитику, но по сообщению сайта Президента необходимо 150 млрд грн для ремонта 24 тыс км основных автомагистралей государственного значения. Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж.

Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий!!!", - написал Омелян.

Министр инфраструктуры утверждает, что на самом деле ремонт дорог стоит в три раза дороже.

"А теперь спросим у украинских автодорожных компаний, даже не у гораздо более дорогих из ЕС - Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы Вам дадим Указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно!", - предложил Омелян.

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"И нет, это невозможно сделать за три года!

А отвечать за три года Вам, господин Президент! Если у Вас будут эти три года", - добавил министр инфраструктуры.

Омелян посоветовал Зеленскому выполнять государственную стратегию по развитию автодорог Украины на 2018-2022 годы.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об улучшении качества дорог.

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