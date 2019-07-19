Перед встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичной полиции.

"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - рассказал собеседник агентства.

Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.

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