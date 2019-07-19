На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года

Об этом рассказала на брифинге начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С заявлением об использовании фейерверка накануне вечером во время массовой агитационной акции на площади Свободы в полицию никто не обращался", - отметила Баранник.

По ее словам, устроители подали заявление в Харьковский горсовет о проведении акции, где были указаны все мероприятия на площади. "Однако горсовет не обращался в суд, чтобы запретить проведение акции с фейерверком".

"Горсовет не счел нарушением использование фейерверков, а принятое ранее решение о запрете использования пиротехники в Харькове назвал рекомендательным", - пояснила Баранник.

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По словам координатора харьковской "ОПОРЫ" Николая Зинченко, накануне вечером допоздна на площади Свободы длился концерт звезд украинской эстрады под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и при поддержке партии "Оппозиционный блок": "Концерт собрал до десяти тысяч зрителей. Приглашенные артисты, включая Ирину Билык, со сцены открыто призывали граждан поддержать на выборах выдвиженцев Оппоблока".

Концерт завершился около 23:00 масштабным фейерверком, огни которого были видны во всех районах города.

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Как сообщалось, в марте 2014 года Харьковский горсовет запретил салюты и фейерверки в Харькове на период проведения АТО.