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19.07.19 22:20

Четверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу

В аэропорту "Борисполь" задержали четверых граждан Турции с поддельными паспортами. Несколько дней назад они прилетели в Украину по настоящим документам, а здесь купили себе поддельные и собирались отправиться с ними в Европу.

борисполь,терминал

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"16-летний парень и трое мужчин 32-х и 42-х годов прибыли в Украину из Турции различными авиарейсами два дня назад. Иностранцы в установленном порядке были пропущены на территорию Украины. Сегодня все четверо прибыли в аэропорт "Борисполь" и планировали вылететь из Украины - одни в Швейцарию, другие в Бельгию", - сказано в сообщении.

Но во время контроля документов пограничники обнаружили, что паспорта, которые граждане Турции предъявили для проверки - поддельные.

"Во время беседы иностранцы сообщили, что каждый, чтобы беспрепятственно попасть в страны Европы, якобы в Киеве заплатил по две тысячи евро за изготовление поддельных документов", - добавили в Госпогранслужбе.

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Фальшивые паспорта изъяли, иностранцев оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы и отправили обратно в Турцию. Въезд в Украину им запрещен на ближайшие 3 года.

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