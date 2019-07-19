Четверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"16-летний парень и трое мужчин 32-х и 42-х годов прибыли в Украину из Турции различными авиарейсами два дня назад. Иностранцы в установленном порядке были пропущены на территорию Украины. Сегодня все четверо прибыли в аэропорт "Борисполь" и планировали вылететь из Украины - одни в Швейцарию, другие в Бельгию", - сказано в сообщении.

Но во время контроля документов пограничники обнаружили, что паспорта, которые граждане Турции предъявили для проверки - поддельные.

"Во время беседы иностранцы сообщили, что каждый, чтобы беспрепятственно попасть в страны Европы, якобы в Киеве заплатил по две тысячи евро за изготовление поддельных документов", - добавили в Госпогранслужбе.

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Фальшивые паспорта изъяли, иностранцев оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы и отправили обратно в Турцию. Въезд в Украину им запрещен на ближайшие 3 года.