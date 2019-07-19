Путин абсолютно прогнозируемый. На Донбассе он повторяет концепцию Абхазии и Южной Осетии, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее?", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Путин абсолютно предсказуем. И действует для реализации своего плана оккупации Украины. Есть направление, которым он движется шаг за шагом. Первый шаг - предложение выдавать российские паспорта только отдельным категориям украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях. Он видит мощную реакцию нашей властной команды и мира. Затем во время избирательной гонки создались условия, когда Путин говорит - мы будем выдавать паспорта теперь уже всем жителям, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Сейчас, поскольку не применяются решительные шаги, он делает следующий шаг. Паспорта не только на оккупированной территории, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация была в Абхазии. Так же развивалась ситуация в Южной Осетии. Так же развивается ситуация в Приднестровье", - отметил Петр Порошенко.

"Для чего это делается? Для того чтобы повторить сценарий Южной Осетии. Якобы под предлогом защиты не просто русскоязычных граждан, как он это делал в Крыму и на Донбассе, а под предлогом защиты граждан Российской Федерации начинается официальное военное вторжение. Легализуется оккупация", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что во время президентской каденции разработал целый ряд мер для противостояния путинским сценариям - это и санкционные шаги и меры международно-правового регулирования, в том числе и судебного.

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"Я предложил это новоизбранному президенту, и сейчас подчеркиваю, что я готов подставить плечо. Но ни в коем случае нельзя делать из этого комиксы, шутить по этому, недооценивать угрозы. Мы должны решительно реагировать - так как мы среагировали во время агрессии в Керченском проливе. Мы вынуждены были применить чрезвычайные средства. Я сам подписал директиву для представления в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. И результат - выигрыш Украины дела против Российской Федерации", - напомнил Петр Порошенко.

"Так же в соответствии с директивами были выиграны дела в Стокгольме против Газпрома. Вчера мы получили решение судов многих государств, которые стали на сторону Украины, которые обеспечат выплату Газпромом более 4 миллиардов долларов. Только такой язык понимает Путин - язык санкций. Россия заплатила высокую цену за агрессию, за санкции, потеряв по оценкам Блумберга 150 млрд долларов США или 10% ВВП", - отметил Петр Порошенко.

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Он отметил, что партия "Европейская Солидарность" имеет четкий план деоккупации Донбасса и Крыма.

"Когда я говорил о освобождения Крыма политико-дипломатическим путем, у нас есть абсолютно четкий план, дорожная карта - что и когда надо делать. У нас есть четкий план по Донбассу - в том числе и по применению миротворцев в соответствии с решением Совбеза ООН. Как, когда, какие страны участвуют. Когда передается под контроль границу и так далее. Это будет первый шаг к принесению мира на оккупированные земли. И из-за применения миротворцев - деоккупация.

Такая же ситуация и по Крыму. Ведь идея "Крым наш" становится все более токсичным в самой России. Я твердо убежден - это шаги к нашей победы ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

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