В 24-й бригаде сообщили обстоятельства нападения российской разведгруппы и гибели украинских воинов Романа Джерелейко и Александра Бардалима

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 24-й ОМБ.

В сообщении отмеччается: "19.07.2019 года, во время инженерного оборудования позиций, солдат Джерелейко Роман Васильевич получил пулевое ранение от рук вражеского снайпера. Медик, своевременно прибыл из соседней позиции, квалифицированно оказал ему первую медицинскую помощь. После оповещения по штатным средствам связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардалим А.В., которые лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко. В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз - на этот раз в командира взвода, старшину Бардалима Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты.

Несмотря на продолжение обстрела и опасность, бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого солдата Джерелейко. Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и в городской больнице г.. Курахово он умер.

Солдат Джерелейко Роман Васильевич, 04.11.1988 г.р. был родом из г.Волочиск, что на Хмельнитчине. У него остались мать, отец, а также сын Даниил, 2012 г.р.

Старшина Бардалим Александр Владимирович, 13.02.1986 г.р. - родом из г.. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться на время к семье, которую очень любил и ценил, чтобы отдохнуть. Однако, несмотря на то, что в его увольнении из рядов ВСУ оставалось всего 20 дней, он не задумываясь бросился спасать раненого ... как оказалось, ценой собственной жизни. У него осталась жена и сын Денис, 2012 г.р.

Старшина Бардалим А.В. и солдат Джерелейко Р.В. были достойными воинами Королевской бригады, отдавших свои жизни за свою страну и погибли как герои".

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