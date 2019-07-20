Высший совет правосудия открыл дело в отношении судьи Барышевского суда Литвиненко, которая остановила лицензию лоукостера SkyUp

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.

В сообщении отмечается: "19 июля 2019 Первая Дисциплинарная палата ВСП рассмотрела вопрос об открытии дисциплинарного дела или отказе в ее открытии в отношении судьи Барышевского районного суда Киевской области Литвиненко Елены Леонидовны.

В Высший совет правосудия поступили 6 июня 2019 - жалоба адвоката Толкачева Дмитрия Игоревича, представленная в интересах ООО "Авиакомпания Скайап" (далее - Авиакомпания), 15 июля 2019 - жалоба народного депутата Украины Геращенко на действия судьи Барышевского районного суда Киевской области Литвиненко Е.Л.

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По указанным обращениям была проведена проверка, результаты которой рассмотрен на заседании Первой Дисциплинарной палаты ВРП 19 июля 2019.

Во время предварительного изучения дисциплинарных жалоб установлено, что постановлением судьи Барышевского районного суда Киевской области Литвиненко А.Л. от 24 мая 2019 приостановлено действие лицензии на право перевозки пассажиров воздушным транспортом.

Применяя такую меру обеспечения иска, указанная судья фактически остановила хозяйственную деятельность Авиакомпании, что является вмешательством в деятельность общества.

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При решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для обеспечения иска судья приняла во внимание лишь мнение истца, проигнорировав интересы ответчика и других пользователей, пассажиров.

Докладчик - член ВСП Виктор Шапран сообщил, что, по мнению жалобщиков, принимая решение о применении меры обеспечения иска в виде приостановления действия лицензии на право перевозки пассажиров воздушным транспортом, судья нарушила нормы материального и процессуального права, что привело к негативным последствиям, поскольку фактически осуществила вмешательства в хозяйственную деятельность Авиакомпании.

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По результатам проверки Первая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что сведения, изложенные в жалобах адвоката Толкачева Д.И. и народного депутата Украины Геращенко А.Ю., могут свидетельствовать о наличии в действиях судьи Барышевского районного суда Киевской области Литвиненко Е.Л. признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 4 части первой статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия, что привело к нарушению правил юрисдикции, умышленное или вследствие грубой небрежности допущенные нарушения прав человека и основных свобод или другое грубое нарушение закона, что привело к существенным негативным последствиям).

Учитывая указанное, 19 июля 2019 Первая Дисциплинарная палата ВРУ, руководствуясь статьями 46, 49 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", статьей 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", приняла открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Барышевского районного суда Киевской области Литвиненко А.Л. на основании жалоб адвоката Толкачева Д.И., поданных в интересах Авиакомпании и народного депутата Украины Геращенко А.Ю.

Указанное постановление обжалованию не подлежит.

В соответствии с Регламентом Высшего совета правосудия следующим этапом дисциплинарного производства в отношении судьи является рассмотрение дисциплинарного дела и принятия решения о привлечении или отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности во время заседания Дисциплинарной палаты ВСП".

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