Жена погибшего героя Небесной сотни Игоря Сердюка Ирина скончалась от онкологического заболевания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала редактор сообщества "Небесная Сотня" в Фейсбуке Алина Бондарь.

Она отметила: "Умерла Ирина Сердюк - жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка, который был убит на Крепостном переулке ... Пошла к своему, так и не дождавшись наказание его убийц. Вместе по жизни. Вместе на Майдане. Вместе в вечности.. Это очень болит.

Семье - мои соболезнования и сил выдержать еще одно горе ...

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Ирина Сердюк преподавала на кафедре "Здоровья человека и физической культуры" Кременчугского национального университета, обслуживала баскетбольные матчи "Кремня" и долгое время боролась с раком. Прощание с Ириной состоится 22 июля. О месте и времени будет сообщено позже".



