Крымский политзаключенный Балух надеется на обмен и возвращение в Украину, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

"Он в курсе (о встрече Денисовой и Москальковой - ред.) И очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух стоит в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля к выборам в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Также, как и того, войдет в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой процедуре - я тоже не знаю. Но в списках он есть", - сказала Динзе.

Также читайте: Болят почки, усилились отеки. Независимого врача к нему не пускают. Нам удалось только передать ему новые очки, - адвокат Динзе заявила об ухудшении состояния здоровья Балуха

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.