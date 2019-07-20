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20.07.19 08:18

Враг за минувшие сутки 26 раз атаковал позиции ОС: погибли два бойца, трое травмированы

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Враг за минувшие сутки 26 раз атаковал позиции ОС: погибли два бойца, трое травмированы

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли, трое получили боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июля двое оккупантов ранены.

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С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: рядом с Гранитным – из стрелкового оружия; неподалеку от Лебединского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" позиции Объединенных сил были обстреляны трижды: дважды вблизи Счастья – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных гранатометов; окрестности Нижнетеплого – из крупнокалиберного пулемета.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

Враг за минувшие сутки 26 раз атаковал позиции ОС: погибли два бойца, трое травмированы 01
Враг за минувшие сутки 26 раз атаковал позиции ОС: погибли два бойца, трое травмированы 02

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