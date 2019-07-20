Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Короткое, но важное сообщение. Яника Мерило приобщается к построению новой таможни. Будет заниматься продакт-менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы. Теперь за это направление я спокоен", - написал он в Facebook.

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Яника Мерило подтвердила информацию о работе а Таможенной службе.

"Да, правда. Да, обещаю сделать всё возможное и по таможне и по E-Health в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам. Я же обещала 5 лет назад сделать всё что умею для электронного государства", - написала она на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне".

Напомним, эстонка Мерило с января по май 2015 года была советником министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. На этом посту отвечала за привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства.

С конца 2015 года Мерило стала директором по инновациям мэрии Львова. Она также является президентом Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA). Специализация Мерило - внедрение IT-технологий в работу органов власти.

В августе 2016 года она перешла на работу в мэрию Днепра, став заместителем городского председателя Бориса Филатова.