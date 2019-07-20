Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Администрации президента Украины, А. Богдан был назначен главой Администрации президента Украины и руководителем Офиса президента Украины согласно Конституции и в пределах полномочий президента Украины", - ответила на запрос журналистов руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.

При этом она проигнорировала вопросы о том, проводилась ли в отношении Андрея Богдана люстрационная проверка и связано ли переформатирование Администрации Президента в Офис Президента с попыткой дать Богдану возможность избежать люстрации.

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"Громадське радіо" обещает направить в Офис президента новый запрос.

О том, что назначение Андрея Богдана произошло с нарушением закона "Об очистке власти", ранее заявлял заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. По его словам, Администрация президента должен предоставить материалы люстрационной проверки Андрея Богдана. 12 июня президент Владимир Зеленский исключил Петухова из состава к делегации в Гаагу.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко также заявляла, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

А один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев обещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.

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