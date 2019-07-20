Суд "Загребельская против Зеленского": первое заседание состоится 23 июля

Дело будет рассматривать Шестой апелляционный суд. Начало заседания назначено на 10 часов утра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр противодействия коррупции".

Агия Загребельского известна расследованиями в сфере игорного бизнеса, посреднических "прокладок" на доступе к базе оценок Фонда госимущества, картельного сговора "пищевых" подрядчиков Министерства обороны и различных схем в сфере юстиции.

5 июля Зеленский подписал указ о ее увольнении. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч.2 ст.18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины".

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Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершения преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельского не было, утверждает экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.

Также на Цензор.НЕТ: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская