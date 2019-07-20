Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.07.19 11:58

Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни

Замглавы администрации беглого Януковича Андрей Портнов, экс-министры юстиции Александр Лавринович и Елена Лукаш помогли четвертому президенту Украины узурпировать власть, но так и не понесли за это наказание.

Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделали близкие активистов, расстрелянных на Майдане в феврале 2014 года.

"Началось все с того что юрист режима Андрей Портнов буквально ломал судебную систему под прихоти Януковича. Сформированный из лояльных к нему судей Конституционный суд прогнулся под требования Портнова и изменил нашу Конституцию. Все сопровождение этому продолжающемуся акту узурпации власти осуществлял именно он совместно с Еленой Лукаш и Александром Лавриновичем. Их действия заключались в подготовке нормативных актов администрации президента, подборе лояльных судей и юридическом оформлении этого преступления против Украины", - напомнили семьи погибших.

Читайте также: "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань

В связи с этим, родные героев Небесной сотни просят ГПУ и СБУ привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича.

"И сейчас мы видим как якобы судят Лавриновича, но никакой ответственности не несет Лукаш как пособница и Портнов как организатор этого злодеяния.

Поэтому мы подаем заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова о преступлении, которое и стало основой диктатуры в Украине. Преступления, которое породило произвол Януковича и стало причиной российской агрессии.

Мы требуем привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича, потому что именно их действия повлекли в дальнейшем массовые расстрелы Героев Небесной Сотни", - говорится в тексте заявления.

Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни 01
Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100