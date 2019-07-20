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20.07.19 12:22

"Делается все возможное. Пиару тут не место", - Луценко о расследовании убийства Шеремета

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на слова Президента Владимира Зеленского о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

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Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства П. Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиара здесь не место", - написал Луценко.

Делается все возможное. Пиару тут не место, - Луценко о расследовании убийства Шеремета 01

Напомним, ранее в субботу, 20 июля Владимир Зеленский пригласил глав ГПУ, МВД, СБУ и Нацполиции 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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