Полиция Киева зарегистрировала свыше 600 нарушений избирательного законодательства: открыто 38 производств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Больше всего правонарушений связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможным подкупом избирателей - 51, хулиганством - 41, конфликтами - 40, препятствованием избирательному праву - 16, повреждением имущества - 9.

По фактам нарушений следственные подразделения расследуют 38 уголовных производств, среди которых семь - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь - по ст. 296 (хулиганство), три - по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два - по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) и др.

Составлено 79 административных протоколов за нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы либо размещение их в запрещенных законом местах; 52 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих необходимых сведений; 3 – за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

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В полиции напомнили, что правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы на выборах народных депутатов Украины.