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20.07.19 13:20

Нардепы Пономарев и Валентиров отказались прибыть на допрос по делу об убийстве Олешко (Сармата)

Народные депутаты Украины Александр Пономарев (группа "Воля народа") и Сергей Валентиров, которых накануне полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко (Сармата), не явились на допрос.

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Об этом сообщает корреспондент "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что депутаты отказались от допроса.

"В 11:50 позвонил адвокат Евгений Озюменко, представляющий интересы Пономарева и Валентирова, и сообщил, что в полицию лица не прибудут", - сказал Аброськин и добавил, что якобы из-за участия в избирательном процессе.

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На звонки и сообщения "Громадського" адвокат депутатов пока не ответил.

Напомним, ранее полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

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