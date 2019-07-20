Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами

В "день тишины" Комитет избирателей Украины фиксирует массовые нарушения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"В частности, несмотря на законодательный запрет, 20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни было размещено новые билборды, не имеющих выходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий", - сказано в сообщении.

Факты незаконной агитации представители КИУ зафиксировали в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в сети Интернет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена

На Закарпатье в "день тишины" от имени одного из кандидатов рассылают агитационные смс, сообщили в КИУ. SMS написаны на венгерском языке и ,кроме нарушения избирательного законодательства, содержат признаки дезинформации и манипуляции. Сообщения подписаны именем Ласло Брензовича - лидера Общества венгерской культуры Закарпатья. При этом в них призывают голосовать за 3-й номер в бюллетене мажоритарного округа №73, хотя под этим номером в бюллетене - кандидат-клон Брензовича.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция Киева зарегистрировала свыше 600 нарушений избирательного законодательства: открыто 38 производств