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20.07.19 14:53

Водитель маршрутки "Киев-Житомир" утверждает, что его автобус обстреляли на окраине столицы

По словам мужчины, водитель "Опеля" открыл по его транспорту огонь из-за конфликта на дороге. Полицейские отыскали "Опель" и сейчас опрашивают его водителя.

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Инцидент произошел у станции "Академгородок" в Святошинском районе столицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Водитель маршрутного такси сообщением "Киев - Житомир" сообщил, что якобы из-за дорожного конфликта о первоочередности проезда водитель автомобиля "Опель Виваро" выстрелил из неустановленного оружия в направлении автобуса", - сказано в сообщении полиции.

Для розыска "Опеля" в столице ввели оперативный план. Вскоре полицейские остановили эту машину и сейчас общаются с водителем и пассажиром.

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При этом водитель маршрутки решил не писать заявление. Он также не сказал полицейским, получил ли его автобус из-за стрельбы какие-то повреждения.

"Правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение", - сообщили в полиции.

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