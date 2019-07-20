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20.07.19 15:03

На кандидата в народные депутаты напали в Николаеве

По словам пострадавшего, когда он возвращался домой поздней ночью, к нему подбежали двое, ударили по голове и скрылись в неизвестном направлении.

полиция,шеврон,нацполиция

Сообщение о нападении поступило в полицию около 2:40 ночи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - сказано в сообщении.

Кандидат в народные депутаты утверждает, что нападавшие не угрожали ему и вообще ничего не говорили. А сразу нападения - исчезли в неизвестном направлении.

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"По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в полиции.

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