В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, процесс голосования под угрозой, - "Левый берег"

Об этом издание "Левый берег" сообщает со ссылкой на письмо МИД, которое получили все посольства Украины за границей, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел предупреждает посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов, подчеркнули в министерстве.

В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля.

В МИД напомнили, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

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Ранее сообщалось, что на внеочередные выборы в Верховную Раду ЦИК создала 102 зарубежные избирательные комиссии.

Выборы в парламент состоятся в воскресенье, 21 июля.