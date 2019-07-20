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20.07.19 18:14

Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны

Компетентные службы проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения рядом с северной границей Украины будто бы находятся войска РФ.

Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны

Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада, информирует Цензор.НЕТ.

"…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - сказано в сообщении пресс-службы бригады.

В сообщении отмечается, что в соцсети распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", - заверили в бригаде.

Разведка проверяет информацию о якобы российских войсках в белорусской части Чернобыльской зоны 01

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В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется "соответствующими органами разведки".

61-я отдельная пехотная егерская бригада - это соединение сухопутных войск ВСУ, предназначенное для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.

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