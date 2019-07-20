Из парламентской гонки на мажоритарных округах выбыли 136 претендентов - "клонов" и нарушителей. ИНФОГРАФИКА

Сейчас по 199 мажоритарным округа баллотируются 3084 кандидата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Отмена регистрации кандидатов произошла в 86 округах. 129 из них сами забрали документы. Семеро - были сняты с регистрации ЦИК.

В процентном отношении больше всего кандидатов отменили свои регистрации в округах №92 в Киевской области - 24% (5 кандидатов), №78 - Запорожская область - 23% (3 кандидата), №36 - Днепропетровская область (4 кандидата).

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По областям в абсолютных числах больше всего выбывших на Днепропетровщине, но стоит отметить, что в этом регионе также зарегистрировано наибольшее количество кандидатов.

"Среди отмененных регистраций мы обнаружили 27 клонов на 17 округах. Больше клонов выбыло на Киевщине в округе № 92 и в Одессе в округе-рекордсмена по количеству кандидатов № 133", - отметили в "ЧЕСНО".









