В избиркоме на Житомирщине испортили 717 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" у другого кандидата

Штамп "выбыл" поставили не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который 10 июля отказался баллотироваться, а напротив другого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети ОПОРА.

В комментарии председатель УИК №181323 рассказал, что такая ситуация произошла механически.

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"Есть такой случай. Проблема чисто механическая, дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека и посередине трех человек была печать "выбыл". И мы внимательно до конца не дочитали этот организационный письмо, так как всех кандидатов в депутаты там не было. А как там сверху было, так сверху второе лицо и поставили штамп "выбыл", - рассказал председатель УИК Людмила Лавринович.

Окружная избирательная комиссия написала обращение в ЦИК и ждут новые бюллетени.

В полиции информацию о событии подтвердили.

"Около 21.10 19 июля до этого же отдела полиции поступило сообщение от секретаря местной ОИК о повреждении 717 бюллетеней на одном из избирательных участков г. Новоград-Волынском. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции выяснили, что работники избирательной комиссии ошибочно проставили отметки "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов вместо другого, который снял свою кандидатуру", - сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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