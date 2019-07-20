Расследование убийства Шеремета должно быть завершено, - Дезир

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, опубликованном на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"Совершенное три года назад убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать негативное влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинская власть обязана обеспечить, чтобы его убийство и все другие нападения на журналистов и убийства журналистов были раскрыты, а исполнители и заказчики этих преступлений - привлечены к ответственности. Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшие преступления", - отметил Дезир.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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