Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время, - Столтенберг

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос канадского журналиста о том, стоит ли Украине быть частью НАТО, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", - отметил чиновник.

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"Конечно Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", - добавил он.

Поддержка Украины была важной темой визита Столтенберга в Канаду.

"Канада играет ключевую роль в обеспечении международной безопасности, в том числе через руководство присутствием НАТО в Латвии и Ираке и поддержку наших партнеров, таких как Украина", - заявил Столтенберг по результатам своей встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Трюдо, в свою очередь, также отметил роль Канады в НАТО по поддержке Украины.

"В качестве страны-учредителя Канада играет ключевую роль в НАТО, - отметил чиновник. - Сегодня мы сосредотачиваемся на преданности Канады Альянсу и нашем лидерстве в продвижении мира и безопасности, в том числе через наше участие в Латвии, Ираке и Украине и усилия по увеличению количества женщин в военном руководстве", - подчеркнул канадский премьер.

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