СБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг о ходе расследования факта сбивания пассажирского самолета рейса МН-17.

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"После мероприятия отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года трейлера. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук" территориями Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольной украинской власти, из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

17 июля 2019 года в СБУ заявили, что установили и задержали участника группы, которая перевозила зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

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