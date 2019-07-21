Сразу два фильма получили Гран-при Одесского кинофестиваля

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", церемония закрытия фестиваля прошла в субботу в Одесском оперном театре, информирует Цензор.НЕТ.

Гран-при в этом году впервые получили сразу две киноленты: грузинский фильм "А потом мы танцевали" и украинский фильм "Домой". Оба фильма собрали практически одинаковое количество голосов, поэтому было принято решение разделить между ними главную награду фестиваля.

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В национальной конкурсной программе лучшим полнометражным фильмом стал "Папа – мамин брат", режиссер Вадим Ильков.

Лучшая актерская работа (национальный конкурс) – Ирма Витовская.

Лучшая режиссура (национальный конкурс) – "Папа – мамин брат", режиссер Вадим Ильков.

Лучший украинский короткометражный фильм – "Девочка, мальчик и секрет", режиссер Оксана Казьмина.

Лучшим фильмом международной конкурсной программы названа лента "А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин.

Лучшая режиссура (международный конкурс) – Алехандро Ландес за фильм "Монос".

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Лучшая актерская работа (международный конкурс) – Леван Гелбахиани ("А потом мы танцевали", режиссер Леван Акин).

Лучший европейский документальный фильм – "Потому что мы мужики", режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен.

Приз зрительских симпатий получил фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Специальная награда жюри досталась фильму "Для Самы", режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс.

На церемонии закрытия фестиваля специальную награду ОМКФ-2019 получил сатирик Михаил Жванецкий. А награду за вклад в кинематограф увезет с собой во Францию актриса Катрин Денев.

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Напомним, лучшим полнометражным фильмом на Одесском кинофестивале по версии FIPRESCI стала лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. Лучшим короткометражным фильмом FIPRESCI назвала ленту "В нашей синагоге" Ивана Орленко.