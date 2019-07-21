ВСУ будут адекватно отвечать на российские обстрелы и после очередного перемирия, - командование ООС

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС: "Во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00 часов 01 минут по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня с любых видов вооружения".

В то же время отмечается, что "подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов наших позиций, или мирных населенных пунктов".

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Подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством Украины, "Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории".

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

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