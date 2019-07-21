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21.07.19 07:40

Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены

В течение минувших суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены

Об этом информирует пресс-служба штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 20 июля шестеро оккупантов ранены.

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С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены 01
Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены 02

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