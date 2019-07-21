Оккупанты 20 июля совершили 26 обстрелов на Донбассе: двое воинов ранены

Об этом информирует пресс-служба штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил:
- вблизи Гранитного – из стрелкового оружия;
- рядом с Лебединским – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Песков – из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета;
- дважды в окрестностях Талаковки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета;
- рядом с Красногоровкой – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в окрестностях Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Пищевик – из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:
- дважды рядом со Счастьем – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Артема – из крупнокалиберного пулемета;
- четыре раза неподалеку Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды окраины Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Попасной – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- рядом с Новоалександровкой – из минометов калибра 120 и 82 мм;
- в районе населенного пункта Катериновка – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Новозвановки – из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 20 июля шестеро оккупантов ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.