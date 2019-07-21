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21.07.19 10:55

Годовщина освобождения Торецка и Рубежного: командующий ОС поздравил украинцев

Командующий Объединенными силами Александр Сырский поздравил украинцев с пятой годовщиной освобождения Торецка и Рубежного.

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Текст поздравления размещен на странице пресс-службы штаба ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые соотечественники, дорогие жители Торецкая и Рубежного! От имени командования объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем освобождения Торецка и Рубежного от российских оккупационных войск и их наемников", - говорится в поздравлении.

Командующий ОС подчеркнул, что подвиг жителей Торецкая и Рубежного и воинов, которые освободили и обороняют город, уже вписан в историю Украины золотыми буквами.

Годовщина освобождения Торецка и Рубежного: командующий ОС поздравил украинцев 01

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