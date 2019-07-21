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21.07.19 11:26

За ходом выборов следят 1050 иностранных наблюдателей и 11 заграничных журналистов, - Госпогранслужба

Всех иностранных наблюдателей и журналистов, которые приехали следить за ходом голосования, пропустили на территорию страны.

выборы

Об этом сообщил на брифинге председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"По состоянию на сегодня в Украине находится 1061 лицо, а именно 1050 наблюдателей и 11 представителей СМИ. Фактов непропуска лиц данной категории не возникало", - сказал Дайнеко.

Как сообщается, личный состав ГПСУ несет службу в усиленном режиме.

Напомним, сегодня, 21 июля, проходит голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины. ч

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