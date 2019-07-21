Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова

Как передает Цензор.НЕТ, пост на странице Сигачова в Facebook появился в 23:15. В нем он написал, что просит своих избирателей поддержать кандидата в депутаты Владимира Арешонкова.

"Оценив свои шансы, я хочу призвать всех своих сторонников, а самое главное сторонников партии "Слуга народа" поддержать на выборах Владимира Юрьевича Арешонкова", - говорится в посте.

По состоянию на утро страница Сигачова закрыта, там можно видеть только фото профиля. В то же время его официальная страница в качестве кандидата, которая, очевидно, ведется житомирским штабом, зовет на выборы.

Официальная страница "Слуга народа. Коростень" сообщает, что ни один кандидат не снимался и просит не верить фейкам.

В округе в Коростене главными конкурентами являются Владимир Арешонков и Сергей Пашинский. Сигачов там до сих пор был никому не известным - на предыдущих выборах он работал членом избирательных комиссий от Компартии. Сейчас Сигачов представляется на местных сайтах как ветеран АТО, но в АТО он никогда не был.

Формально Сигачов не может сняться с выборов, напротив его фамилии даже не поставят штамп "Выбыл". Но штаб Арешонкова может теперь воспользоваться постом, чтобы увеличить свою поддержку.





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