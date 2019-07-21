Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Михаил Ухман.

В селе Первомайское, граничащем с поселком Пески, открыты два участка. Один находится в местной школе, другой в здании местного дома культуры.

Здесь имеют возможность голосовать переселенцы из поселка Пески, местные жители и военные. Последние получают на руки только один бюллетень, со списками партий. За кандидатов - мажоритарщиков, они не голосуют.

Как только открылся избирательный участок, бойцов начали привозить с позиций их командиры. Ребята рады, что есть возможность вырваться и увидеть другой мир, кроме блиндажей. Тем более, многие из них верят в то, что в стране будут изменения к лучшему.

Капитан ВСУ - Александр Михайлов, замполит по совместительству - координирует этот процесс. Он следит за голосованием на избирательном участке, чтобы не произошло ничего не стандартного.

Некоторые из бойцов рассказывают, что приехали голосовать прямо из окопов. Другие, в основном молодые воины, не особо радостно общаются на камеру. Они боятся, что их увидят родители. Ведь некоторые из ребят говорят, что они на полигоне.

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Мирное население не очень активно. Как говорят местные наблюдатели, большинство людей придет в районе обеда.

Однако даже те, кто пришел голосовать, не хотят говорить на камеру. Одни говорят, что их родственники проживают в оккупированном Донецке, другие боятся, не знают, что их ждет после выборов. Ведь в этом крае очень сильные позиции имеют сепаратисты. И они во многом влияют на развитие этого региона.

Однако Сергей, житель поселка Пески рассказал, что голосует за новых людей, которые идут в парламент.

"Я проанализировал ситуацию и понимаю, что те, кто сейчас рвутся от нашего края к власти - ничего нам хорошего не сделали. Ахметовы, рабиновичи, бойки - они грабили наш край, а затем - привели войну. Поэтому, я не буду голосовать за них. Поэтому я спорю с местными бабулями, которые мечтают о Союзе и коммунистах. Только новые люди - изменят Украину!", - рассказал он.







