Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Михаил Ухман.
В селе Первомайское, граничащем с поселком Пески, открыты два участка. Один находится в местной школе, другой в здании местного дома культуры.
Здесь имеют возможность голосовать переселенцы из поселка Пески, местные жители и военные. Последние получают на руки только один бюллетень, со списками партий. За кандидатов - мажоритарщиков, они не голосуют.
Как только открылся избирательный участок, бойцов начали привозить с позиций их командиры. Ребята рады, что есть возможность вырваться и увидеть другой мир, кроме блиндажей. Тем более, многие из них верят в то, что в стране будут изменения к лучшему.
Капитан ВСУ - Александр Михайлов, замполит по совместительству - координирует этот процесс. Он следит за голосованием на избирательном участке, чтобы не произошло ничего не стандартного.
Некоторые из бойцов рассказывают, что приехали голосовать прямо из окопов. Другие, в основном молодые воины, не особо радостно общаются на камеру. Они боятся, что их увидят родители. Ведь некоторые из ребят говорят, что они на полигоне.
Мирное население не очень активно. Как говорят местные наблюдатели, большинство людей придет в районе обеда.
Однако даже те, кто пришел голосовать, не хотят говорить на камеру. Одни говорят, что их родственники проживают в оккупированном Донецке, другие боятся, не знают, что их ждет после выборов. Ведь в этом крае очень сильные позиции имеют сепаратисты. И они во многом влияют на развитие этого региона.
Однако Сергей, житель поселка Пески рассказал, что голосует за новых людей, которые идут в парламент.
"Я проанализировал ситуацию и понимаю, что те, кто сейчас рвутся от нашего края к власти - ничего нам хорошего не сделали. Ахметовы, рабиновичи, бойки - они грабили наш край, а затем - привели войну. Поэтому, я не буду голосовать за них. Поэтому я спорю с местными бабулями, которые мечтают о Союзе и коммунистах. Только новые люди - изменят Украину!", - рассказал он.