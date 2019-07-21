Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве в районе Счастья: двое погибли, двое ранены

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва", - сказано в сообщении.

В штабе добавили, что еще двое военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в городскую больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

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