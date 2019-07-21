Полиция зафиксировала 382 сообщения, связанных с избирательным процессом. ИНФОГРАФИКА

Об нарушениях в процессе голосовании рассказал во время брифинга советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"По состоянию на 11 утра полицейские зафиксировали зафиксировала 382 сообщения, связанные с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с: незаконной агитацией - 115, препятствием осуществлению избирательного права - 21, конфликтом - 12, подкупом избирателей - 10, повреждением имущества - 7, сообщением о заминировании - 1. В городе Торецке заявили о заминировании всех 14 участков", - сказал Шкиряк.

По его словам, лидерами по количеству зафиксированных нарушений являются Донецкая область - 61, Днепропетровская - 45, Запорожская - 38, Киев - 29, Херсонская - 27, Черниговская и Одесская - по 20, Луганская - 18 Николаевская - 16, Кировоградская - 14, Киевская и Харьковская - по 12.

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"В течение суток органами полиции составлено 2 административных протокола и одно дело внесли в ЕРДР, по статье 158 статье (незаконное использование избирательного бюллетеня. – Ред.)", - отметил советник министра.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко рассказал, что на одном из участков в Киеве председатель комиссии находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Полицейские составили административный протокол на главу одной из избирательных комиссий, он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 2,33 промилле. Цифра высокая. Штраф от 3 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметил Шевченко.

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