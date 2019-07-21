Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"После того как ночью практически за руку на фальсификации избирательной документации (подмена представления на членов УИК от ВО "Самопомич" на людей Игоря Кононенко) была поймана глава ОИК №94 Светлана Цыганий, она вызвала себе скорую помощь. Тогда же ночью Цыганий была госпитализирована в больницу Украинки с подозрением на гипертонический криз. Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти.

Главная версия: сбежала от неминуемого ареста!" - рассказал Мосийчук.

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Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.