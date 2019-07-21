Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.07.19 12:48

Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил об исчезновении председателя окружной избирательной комиссии №94 Светланы Цыганий.

мосийчук

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"После того как ночью практически за руку на фальсификации избирательной документации (подмена представления на членов УИК от ВО "Самопомич" на людей Игоря Кононенко) была поймана глава ОИК №94 Светлана Цыганий, она вызвала себе скорую помощь. Тогда же ночью Цыганий была госпитализирована в больницу Украинки с подозрением на гипертонический криз. Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти.

Главная версия: сбежала от неминуемого ареста!" - рассказал Мосийчук.

Смотрите также: Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО

Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.

Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от Самопомочи на людей Кононенко, - Мосийчук 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100