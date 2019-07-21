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21.07.19 13:03

По состоянию на 12:00 проголосовали 18,63% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия начала публиковать данные о явке избирателей. Самая высокая явка - в Кировоградской области, самая низкая - на Закарпатье.

По состоянию на 12:00 проголосовали 18,63% украинцев, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Ознакомиться с последними данным о явке можно на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 12:00 участие во внеочередных парламентских выборах приняли 18,63% избирателей. Об этом свидетельствуют данные со 133 избирательных округов из 199.

Самая высокая явка зафиксирована в Кировоградской области: там свои голоса отдали 24,14% избирателей. Самая низкая - в Закарпатской: на участки пришли только 11,45% жителей.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

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По состоянию на 12:00 проголосовали 18,63% украинцев, - ЦИК 01
По состоянию на 12:00 проголосовали 18,63% украинцев, - ЦИК 02

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