Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачов отрицает, что поддержал депутата от БПП. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сигачова в фейсбуке.

"Только написал заявление в полицию по поводу фейковых заявлений якобы от моего имени. Никаких заявлений о поддержке других кандидатов или отказе баллотироваться я не делал! Не верьте фейку", - написал кандидат через 12 часов после того как по сети разошелся его пост.

В пресс-службе "Слуги народа" заявили, что страницу Сигачова подделали и из нее распространили пост.

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Впрочем заявление появилось только после огласки в фейсбуке, а до этого кандидат больше 12 часов молчал.

На протяжении 4 часов голосования избиратели, которые видели эту информацию, могли поддерживать Арешонкова.

Арешонков уже был депутатом по этому округу и до последнего месяца был лидером гонки.

Пост Сигачова появился на его странице в 23:15. В нем он написал, что просит своих избирателей поддержать кандидата в депутаты Владимира Арешонкова.

"Оценив свои шансы, я хочу призвать всех своих сторонников, а самое главное сторонников партии "Слуга народа" поддержать на выборах Владимира Юрьевича Арешонкова", - говорится в посте.

По состоянию на утро страница Сигачова была закрыта, там можно было видеть только фото профиля. В то же время его официальная страница в качестве кандидата, которая явно ведется житомирским штабом, призывала идти на выборы.





