Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук скупает голоса, - активисты. ВИДЕО

Сверку по спискам зафиксировали в Новой Збурьевке Голопристанского района Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мост".

Нарушение заметил один из кандидатов в депутаты по 186 округу - тому же округу, на котором баллотируется Рищук. Женщина быстро спрятала списки в пакет и отказывалась показывать его содержимое.

Полиция досмотрела вещи женщины и обнаружила среди них списки проголосовавших за Рищука. Сейчас полицейские проводят проверку.

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Евгений Рищук - бывший заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от фракции БПП. Баллотируется в качестве самовыдвиженца на округе №186, в котором системно работает как благотворитель.

Агитационные борды Рищука были оформлены в стилистике партии "Слуга народа", а принадлежащая ему фирма "Укравит" спонсировала проходящие во время предвыборной кампании концерты студии "Квартал-95".

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Facebook-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" называет Рищука одним из заказчиков убийства.