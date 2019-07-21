Первое заседание новоизбранного парламента может состоятся в конце августа - начале сентября, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.

"Конец августа - начало сентября - ориентировочная дата, когда рабочая группа может принять решение проводить первое заседание. Аппарат ВРУ готов к активной эффективной работе, и я немедленно организую все необходимые подготовительные работы, чтобы первое заседание состоялось поскорее", - сказал он.

Парубий заверил, что созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов внеочередных выборов.

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, должен созвать первую рабочую группу. Я ее безотлагательно созову. После того, как будут опубликованы данные по выборам и по пропорциональной системе, и по мажоритарной системе, должны быть созданы три рабочие группы - по формированию комитетов, по рассадке в зале и по обеспечению депутатов", - отметил Парубий.

Он также выразил надежду, что вновь избранные депутаты прислушаются к его предложениям по формированию комитетов, в частности, о создании комитета по вопросам парламентской реформы.

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