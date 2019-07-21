Вакарчук проголосовал на выборах: "Все буде добре"

Свой голос Вакарчук отдал на участке, расположенном в школе №37, между станциями "Олимпийская" и "Лыбедская" в Киеве. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Изменив только фамилию президента, мы не добьемся настоящих перемен - надо сделать изменения в Раде с новыми профессиональными патриотическими людьми, которые смогут сделать то, чего от них ждут люди. Люди ждут и улучшения экономической ситуации, и борьбы с коррупцией, и, безусловно, окончания войны. Без Верховной Рады этого сделать невозможно", - отметил Вакарчук во время брифинга после голосования.

В то же время на вопрос о его прогнозе, сколько процентов наберет партия "Голос" Вакарчук ответил, что "Голос" думает не о процентах.

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"Завтра утром уже будет что-то более-менее понятно. Я надеюсь, что у нас будут честные прозрачные выборы и экзит-полы, и параллельный подсчет голосов, и официальные результаты будут плюс-минус совпадать", - сказал лидер политсилы.

На вопрос о будущей коалиции Вакарчук отметил, что об этом нужно будет говорить тогда, когда "мы действительно увидим конфигурацию всех сил в Верховной Раде и, во-вторых, когда будут обозначены пункты коалиционного соглашения".

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