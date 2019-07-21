Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции Киевской области.

Установлено, что пытаясь доказать свое превосходство, один из работников ритуальных служб выхватил оружие и несколько раз выстрелил в своего конкурента.

"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавший 26-летнего жителя пгт Ворзель доставлен в больницу. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Там полицейские обнаружили и изъяли оружие "ПМР" калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями.

В качестве вещественных доказательств изъят и помещен на площадку временного содержания автотранспорт участников конфликта.

Стрелком оказался 59-летний житель пгт Гостомель. Он сейчас задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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