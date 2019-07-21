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21.07.19 16:10

Голосование в Киеве проходит спокойно, открыто два дела по нарушениям, - Крищенко

В полиции заявляют, что ситуация в Киеве в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в целом спокойная.

Голосование в Киеве проходит спокойно, открыто два дела по нарушениям, - Крищенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом заявил на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он отметил, что полиция столицы не фиксирует массовых обращений о совершении правонарушений, связанных с избирательным процессом.

"На эту минуту поступило 84 сообщения", - сказал начальник главка.

По его словам, полиция столицы составила 5 административных протоколов о нарушениях избирательного законодательства.

"Открыто два уголовных дела", - сообщил он.

По словам Крищенко, одно производство касается препятствования осуществлению избирательного права - в Святошинском районе избирателей призывали не голосовать за одного конкретного кандидата и поддержать другого.

Второе уголовное дело, как рассказал начальник полиции Киева, открыто в связи с попытками вынести чистые бюллетени с участка в Соломенском районе.

"В целом ситуация в столице спокойная", - подытожил Крищенко.

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