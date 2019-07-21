К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным со 125 из 199 одномандатных округов, голоса на выборах к 16:00 отдали 36,6% украинцев. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Самыми активными являются избиратели в Черниговской области: там на участках уже побывали 41,69% избирателей. Самая низкая явка на Закарпатье - к 16:00 проголосовали 30,05%.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

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