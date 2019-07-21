Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.07.19 16:50

К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала обновленные данные о явке избирателей на внеочередных выборах в парламент.

К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным со 125 из 199 одномандатных округов, голоса на выборах к 16:00 отдали 36,6% украинцев. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Самыми активными являются избиратели в Черниговской области: там на участках уже побывали 41,69% избирателей. Самая низкая явка на Закарпатье - к 16:00 проголосовали 30,05%.

В ЦИК подчеркивают, что эти данные являются предварительными. Информация собрана путем опроса участковых избирательных комиссий по телефону.

Также на Цензор.НЕТ: Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле. ФОТО


К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев 01К 16:00 проголосовали 36.6% украинцев 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100