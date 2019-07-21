Не сказали, выходят или нет: в метро Санкт-Петербурга дагестанец напал с ножом на двух глухонемых украинцев

Инцидент произошел за полчаса до закрытия подземки на станции метро "Пушкинская", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Фонтанка".

36-летний мужчина, приехавший из Дербента, набросился с ножом на двух оппонентов. Одного из них он успел ударить клинком два раза, другого - один раз. Пока люди в вагоне кричали и метались, 26-летний петербуржец вступился за пострадавших, выбил нож из рук агрессивного мужчины и вытащил его на платформу "Пушкинской", куда уже подоспела полиция подземки.

Пострадавшие - граждане Украины, обоим по 33 года. Как утверждают очевидцы, мужчины глухонемые. Собственно, поэтому они и не смогли ответить, выходят ли они на станции. Оба ночью были доставлены в Мариинскую больницу с ранениями в грудь. Состояние тяжелое, им пришлось перенести по операции.

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Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении его обязанностей. В Петербург приехал 3 года назад, оставив дома жену и ребенка. Работал на стройке, но за неделю до происшествия уволился.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Нападавшего отправили под арест на 2 месяца.

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